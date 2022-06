Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Gaststätte - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In der Nacht zu Dienstag (31.05.2022) brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Rheinaustraße in Beuel ein.

Im Tatzeitraum zwischen 01:00 Uhr und 07:00 Uhr brachen die Unbekannten ein Kellerfenster auf und gelangten in einen Kellerraum. Innerhalb des Objektes wurden dann zwei weitere gut gesicherte Türen mit massiver Gewalt aufgehebelt. Die Unbekannten entwendeten zwei Flaschen Whiskey sowie Bargeld in noch nicht abschließend geklärtem Umfang aus einem zuvor aufgebrochenen Tresor und verließen das Gebäude über eine weitere von ihnen aufgebrochene Türe im Biergartenbereich. Mit ihrer Beute entkamen sie schließlich unbemerkt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell