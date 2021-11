Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Kessenich: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand in Sammelunterkunft

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei hat nach einem Brand in einer Sammelunterkunft in Kessenich am Donnerstagvormittag (25.11.2021) Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Zur Tatzeit gegen 09:25 Uhr war es in einem Bewohnerzimmer der Unterkunft zu dem Brand gekommen, der von der Feuerwehr auf das betroffene Zimmer begrenzt und gelöscht werden konnte.

Ein Bewohner wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Bonner Krankenhaus transportiert. Ein weiterer Bewohner, der sich durch den Sprung aus einem Fenster im 1. Obergeschoss in Sicherheit gebracht hatte, blieb unverletzt.

Der 21-jährige Bewohner des betroffenen Zimmers war bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte vom Tatort geflohen. Er konnte gegen 11:55 Uhr bei seiner Rückkehr zur Unterkunft gestellt werden. Inzwischen wurde er in eine Klinik eingewiesen. Gegen ihn wird nun weiter ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell