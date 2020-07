Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Röttgen: Fahrradfahrer nach Sturz verstorben - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Bislang unklar ist der genaue Geschehensablauf eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagmorgen (13.07.2020) auf der Villiper Allee / Am Kottenforst ereignete.

Gegen 08:00 Uhr ging bei der Leitstelle der Bonner Polizei ein Notruf über einen gestürzten Radfahrer in Röttgen ein. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens an der Unfallörtlichkeit wenige Minuten später fanden die Polizeibeamten einen leblosen Mann auf der Fahrbahn, unmittelbar an der Bürgersteigkante, liegend vor. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Polizeibeamten und später durch eine Rettungswagenbesatzung bzw. durch einen Notarzt verstarb der Mann an der Unfallstelle.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam der Mann aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Der Fahrradfahrer führte keinerlei Ausweisdokumente mit sich - seine Identität ist derzeit noch unbekannt. Der etwa 65-70 jährige Mann war mit einem silbergrauen Damenfahrrad der Firma Gudereit (siehe Foto) mit schwarzem Korb auf dem Gepäckträger unterwegs.

Das Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer den Unfall bzw. den Sturz des Mannes beobachtet hat oder den Nutzer des abgebildeten Fahrrades kennt, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell