POL-BN: Bonn-Nordstadt: 50-Jährige Frau bei Verkehrsunfall am Bonner Verteilerkreis schwer verletzt

Bonn (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 50-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (08.03.2020) am Bonner Verteilerkreis zu.

Nach Zeugenaussagen fuhr die Frau gegen 08:45 Uhr, von der BAB 555 kommend, mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr am Potsdamer Platz ein. Im Anschluss steuerte ihr Wagen geradeaus über die Grünfläche des Verteilerkreises. Dabei überfuhr der Pkw u.a. ein Verkehrszeichen und mehrere Fahnenmasten. Das Fahrzeug der 50-Jährigen kreuzte die Fahrbahn und kam schließlich kurz vor dem Gelände einer Tankstelle zum Stehen, weil es gegen einen dort liegenden größeren Stein gefahren war. Zuvor hatte das Auto noch ein vor der Tankstelle wartendes Taxi leicht touchiert.

Die Fahrzeugführerin wurde von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit und vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. Die 50-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht bestand, dass sie unter dem Einfluss von Medikamenten stehen könnte, ordneten die Polizeibeamten eine Blutprobe an.

Das zuständige Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

