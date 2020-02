POL-BN: Fotos: Versuchtes Tötungsdelikt in Niederkassel - Polizei verstärkt Fahndung nach 47-jährigem Tatverdächtigen

Polizei Bonn

Versuchtes Tötungsdelikt in Niederkassel - Polizei verstärkt Fahndung nach 47-jährigem Tatverdächtigen

Bonn

In den Nachtstunden zum 25.02.2020 kam es in einer Wohnung auf der Dantestraße in Niederkassel zu einem versuchten Tötungsdelikt - hierbei verletzte ein 47-Jähriger seine 35-jährige Lebensgefährtin und flüchtete vom Ort des Geschehens.

(Siehe hierzu auch Pressemeldung vom 25.02.2020 / 13:22 Uhr)

Die aktuellen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme des Beschuldigten, zu dem die Ermittlungsbehörden nunmehr auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses zwei Lichtbilder veröffentlichen.

Darüber hinaus sind derzeit folgende Beschreibungsmerkmale bekannt:

ca. 185 cm groß schlanke Statur blaue Augen spricht deutsch mit Akzent

bekleidet mit schwarzer Joggingshose / Jeans schwarzer Jeansjacke mit hellen Sweatshirt-Ärmeln grauer Mütze

Zeugen, die Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des 47-Jährigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Mordkommission in Verbindung zu setzen.

