POL-BN: Geschäftseinbruch: Scheibe eingeschlagen, Münzen gestohlen

Bonn (ots)

Mehrere Münzen wurden bei einem Geschäftseinbruch in der Bonner Innenstadt gestohlen. In der Nacht zu Mittwoch, 12.02.2020, wurde vermutlich mit einem Absperrpfosten die Scheibe einer Eingangstüre eines Münzkontors an der Stockenstraße eingeschlagen und mehrere Münzen aus der Schaufensterauslage gestohlen. Bislang gibt es keinerlei Hinweise zu Tatverdächtigen. Ob es sich um einen Einzeltäter handelt oder mehrere Personen die Tat begangen haben, ist bislang unklar.

Die Polizei bittet: Wer Personen beobachtet hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 34 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen. Rufnummer 0228/150.

