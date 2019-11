Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Wohnungseinbruch/Zigarettenautomat aufgehebelt

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht vom 04.11. zum 05.11. versuchten unbekannte Täter, eine Wohnungstür an der Worthstraße aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang. Es entstand Sachschaden. An der Parkstraße in Höhe 19 wurde innerhalb der letzten Wochen ein Zigarettenautomat aufgebrochen und leer geräumt. Auch hier entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell