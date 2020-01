Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Nordstadt: Zwei Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Zwei Einbrüche in Appartements eines Mehrparteienhauses auf der Breite Straße in der Bonner Nordstadt registrierte die Polizei für den 08.01.2020: In dem Zeitraum zwischen 10:30 und 15:30 Uhr gelangten Unbekannte zunächst in das Treppenhaus des Objektes. Nach der Spurenlage öffneten sie dann im dritten Obergeschoss zwei Zugangstüren von Appartements gewaltsam und suchten dann augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut. Aus einer der Wohnungen entwendeten die Einbrecher neben Bargeld auch zwei kleinere Modellautos - zu Art und Umfang möglichen Diebesgutes aus der zweiten Wohnung liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Nach erfolgter Spurensicherung hat das zuständige KK 34 die weitergehenden Ermittlungen zu den beiden Einbrüchen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell