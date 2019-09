Polizei Bonn

POL-BN: Ladendieb attackiert Supermarktmitarbeiter - Strafanzeige gegen 46-Jährigen

Bonn (ots)

In den frühen Abendstunden des 16.09.2019 fiel ein 46-Jähriger in einem Supermarkt auf der Straße "Am Johanneskreuz" in Bonn-Castell auf: Gegen 18:00 Uhr war der Verdächtige im Ladenlokal des Supermarktes unterwegs und wurde dabei beobachtet, wie er eine Tafel Schokalade aus dem Regal nahm, diese auspackte und zu essen begann. Der Beobachtete verließ dann den Supermarkt ohne zu bezahlen. Als er von dem Mitarbeiter vor dem Geschäft angesprochen wurde, spuckte der Mann dem Mitarbeiter die im Mund befindliche Schokolade ins Gesicht und versuchte zu flüchten. Der Mitarbeiter konnte den Beschuldigten, der sich jetzt auch körperlich zur Wehr setzte, bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festhalten. Hierbei zog sich der Mitarbeiter leichtere Verletzungen zu. Der Beschuldigte, ein 46-Jähriger, ist der Polizei auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität bekannt. Er wurde auf einer Wache erkennungsdienstlich behandelt - da keine Haftgründe vorlagen, wurde er nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell