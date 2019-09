Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen nach Vorfahrtverletzung

Bonn (ots)

Swistal Heimerzheim: Am 06.09.2019, gegen 15:06 Uhr, befuhr eine 80-jährige PKW-Fahrerin die K 3 aus Fahrrichtung Ollheim kommend in Fahrtrichtung Müggenhausen. An der Kreuzung zur L 182 missachtete sie die Vorfahrt des von rechts aus Richtung Heimerzheim kommenden 78-jähigen PKW-Fahrers, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Bei dem Aufprall wurden beide Fahrer schwer verletzt und mussten nach notärztlicher Behandlung mittels Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 45.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei musste der Kreuzungsbereich komplett gesperrt werden. (HM)

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell