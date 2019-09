Polizei Bonn

POL-BN: Einbrecher auf frischer Tat überrascht

Wer kennt den Mann auf dem Phantomfoto?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet mit einem Phantomfoto nach einem bislang unbekannten Einbrecher. Er soll am 22. August 2019, gegen 13.40 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Oderstraße in Bonn-Ippendorf eingestiegen sein. Dabei wurde er von einer Bewohnerin überrascht. Der Tatverdächtige verließ daraufhin ohne Beute das Gebäude. Da die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht zur dessen Identifizierung geführt haben, erstellten Spezialisten des Landeskriminalamtes NRW nach den Angaben der Zeugin ein Phantomfoto des Verdächtigen. Dieses wird nun auf richterlichen Beschluss veröffentlicht. Wer Hinweise zu dem mutmaßlichen Einbrecher geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer mit dem Kriminalkommissariat 34 in Verbindung zu setzen.

