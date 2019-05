Polizei Bonn

POL-BN: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall am Helmut-Schmidt-Platz

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Kreisbogen des Helmut-Schmidt-Platzes wurden am Samstagnachmittag ein 52-jähriger Autofahrer und dessen 20-jähriger Beifahrer verletzt. Nach Zeugenangaben war der Fahrer gegen 15 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Bad Godesberg unterwegs. Ausgangs des Bogens verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der nassen Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Bei dem Aufprall wurden der Beifahrer und Fahrer verletzt. Sie wurden mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Metallverkleidung der Straßenlaterne wurde beschädigt. Den Schaden an dem Pkw bezifferten die eingesetzten Beamten der Polizeiwache Bad Godesberg mit rund 42.000 Euro. Aus dem beschädigten Fahrzeug liefen Betriebsstoffe aus. Ein Einsickern in die Kanalisation konnte durch durch Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Bonn verhindert werden. Der Pkw wurde mit einem Abschleppwagen abtransportiert.

