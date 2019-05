Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg: Überholvorgang endet mit schwerem Verkehrsunfall

Motorrad fährt frontal gegen Tandem

Bonn (ots)

Mit einem schweren Verkehrsunfall in Wachtberg endete am Mittwochnachmittag, 01.05.2019, das Überholmanöver eines Motorradfahrers. Nach bisherigen Ermittlungsstand befuhr der 34-jährige Zweiradfahrer gegen 17:30 Uhr die Krahnhofstraße nach Holzem. In einer Rechtskurve überholte er einen vorausfahrenden Motorradfahrer.

Hierbei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Tandem zusammen, auf dem sich eine 76-jährige Frau und ihr gleichaltriger Ehemann befanden. Bei dem Zusammenstoß wurden der Motorradfahrer sowie die Eheleute so schwer verletzt, dass sie nach notärztlichen Erstversorgungen zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei übernommen.

