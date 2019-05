Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Rettungshund Jazz findet vermissten Mann

Bonn (ots)

Bonn-Duisdorf: Rettungshund Jazz findet vermissten Mann Erneut waren die Teams der Rettungshundestaffel Bonn/Rhein-Sieg e.V. bei der Suche nach einem Vermissten erfolgreich. Sie hatten die Bonner Polizei war am Freitagabend bei der Suche nach einem 86-jährigen Mann aus Duisdorf unterstützt. Er war um 18 Uhr vermisst gemeldet worden. Im Zuge der sofort eingeleiteten Suche im Nahbereich des Wohnheims sowie an bekannten Anlaufadressen konnte der Senior nicht angetroffen werden. Angesichts des Dauerregens und der niedrigen Temperaturen forderte die die Einsatzleitstelle der Bonner Polizei eigene Suchhunde an und bat um 22 Uhr auch die Rettungshundestaffel Bonn/Rhein-Sieg e.V. um Unterstützung. Sofort wurden seitens des Vereins neun Teams in Bewegung gesetzt. Mit Erfolg: 45 Minuten später meldete die Staffelführerin Silvia Wessels, dass ihr Hund den Vermissten gefunden habe. Er war in der Nähe des Konrad-Adenauer-Damm gestürzt und lag dort verdeckt auf dem Boden. "Mein Hund Jazz hat mir angezeigt, dass wir den Pfad gehen sollen. Gut, dass wir den Mann schnell finden konnten" erklärte Silvia Wessels, die auch 1. Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins ist. Ein Rettungswagen brachte den Mann, der bereits unterkühlt war, in ein Krankenhaus.

Weitere Informationen zur Arbeit sowie Fotos der Rettungshundestaffel Bonn/Rhein-Sieg e.V. finden Interessierte unter https://www.rettungshunde-bonn.de/

