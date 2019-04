Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in Alfter-Oedekoven, Ahrweg

Bonn (ots)

Ein 21-jähriger PKW-Fahrer befuhr am 20.04.19 gegen 02.45 h den Ahrweg aus Richtung Rathaus kommend in Fahrtrichtung der B 56. In einer leichten Rechtskurve fuhr er vermutlich aufgrund von Alkoholgenuss geradeaus, stieß gegen einen Holzpflog, kollidierte mit einem im Bereich parkenden und bis zum endgültigen Stillstand noch mit zwei weiteren, abgeparkten Pkw. Der Pkw des Unfallverursachers schleuderte letztlich zurück auf die Fahrbahn und kam dort zum Stillstand. Anschließend versuchte der Fahrer zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von einer Streifenwagenbesatzung in der Nähe des Unfallortes gestellt werden. Bei dem Aufprall wurde der 21-Jährige Pkw-Führer leicht verletzt und wurde mittels RTW in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Aufgrund der starken Beschädigung musste sein Pkw vom Unfallrot abgeschleppt werden. Es entstand an insgesamt vier Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall hat das zuständige Verkehrskommissariat übernommen (AF).

