Polizei Bonn

POL-BN: Pkw-Kontrolle in Bornheim-Brenig - Fahrzeuginsasse flüchtete nach Pkw-Aufbruch

Bonn (ots)

Während einer PKW-Kontrolle am 20.04.2019 gegen 00:50 h im Bereich des Heerwegs in Bornheim-Brenig flüchtete eine von zwei zu kontrollierenden Personen. Der Flüchtige konnte jedoch im Rahmen der Nacheile in einem Vorgarten, in welchem dieser sich zunächst vor der Polizei versteckt hatte, gestellt werden. Bei Durchsuchung des von den Personen mitgeführten Fahrzeugs wurde mutmaßliches Diebesgut (u. a. eine fremde Kreditkarte) aufgefunden, welches einem Pkw-Aufbruch in der Nähe des Anhalteortes im Heerweg zugeordnet werden konnte. Die beiden 24- und 28jährigen wohnungslosen polizeibekannten Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Beide erwartet nun ein Ermittlungsverfahren (AF).

