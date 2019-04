Polizei Bonn

POL-BN: Alfter-Oedekoven: Unbekannte entwenden Bargeld und Schmuck bei Wohnungseinbruch

Unbekannte brachen am Donnerstag (11.04.2019) zwischen 15:15 Uhr und 19:00 Uhr in ein Reihenhaus in der Henri-Spaak-Straße in Oedekoven ein.

Zur Tatzeit gelangten die Einbrecher über ein gekipptes Fenster in den Keller des Hauses, dessen Räume dann gezielt nach geeignetem Diebesgut durchsucht wurden. Anschließend flüchteten die Täter mit erbeutetem Schmuck und Bargeld unbemerkt aus dem Erdgeschoss vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

Mit Blick auf den Tathergang warnt die Bonner Polizei: Schließen sie immer alle Fenster und Türen, wenn sie die Wohnung oder das Haus verlassen oder schlafen gehen. Auch gekippte Fenster sind offene Fenster. Sie sind für Einbrecher kein Hindernis sondern ein "leichtes Spiel". Lassen Sie daher ein auf Kipp stehendes Fenster nicht unbeobachtet.

