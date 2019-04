Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: 72-jährige Frau vermisst - Polizei sucht nach Marlis R.

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 72-jährigen Marlis R. aus Bonn-Castell. Die Vermisste wurde zuletzt am Dienstagmorgen (09.04.2019) um 07:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Drususstraße gesehen. Am Abend stellte ein Pflegedienst dann die Abwesenheit von Marlis R. fest.

Von der Polizei eingeleitete Suchmaßnahmen mit einem Mantrailerhund blieben bislang erfolglos. Auch eine Abfrage in Krankenhäusern der Region erbrachte keine Hinweise. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für den aktuellen Aufenthaltsort oder mögliche weitere Anlaufadressen der 72-Jährigen vor. Da eine Gefährdung oder hilflose Lage aufgrund von Demenz- und Diabeteserkrankungen nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Marlis R. wird wie folgend beschrieben:

Etwa 1,70 m groß - normale Statur - hellgraue, kurze Haare - Bekleidung unbekannt.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell