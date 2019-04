Polizei Bonn

POL-BN: Alfter-Oedekoven: Sachbeschädigungen an zwei geparkten Autos - Unbekannte schlugen Windschutzscheibe ein

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 03.04.2019, gegen 23:30 Uhr, und dem 04.04.2019, gegen 12:30 Uhr, beschädigten Unbekannte zwei auf der Staffelsgasse in Alfter-Oedekoven abgestellte Autos: In dem Tatzeitraum schlugen die Täter die Windschutzscheibe der beiden Wagen mit einem unbekannten Werkzeug ein und entfernten sich dann vom Ort des Geschehens. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung der Täter. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen, bei dem ein nicht unerheblicher Sachschanden entstanden war. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell