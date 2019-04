Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg-Fritzdorf: Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem Auto - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Nacht zu Donnerstag (04.04.2019) in Wachtberg-Fritzdorf: Ein Zeuge meldete der Bonner Polizei gegen 02:40 Uhr, dass soeben ein mit zwei Männern besetzter VW Polo auf der Schmiedegasse mit einem geparkten Ford kollidiert sei. Die Insassen hätten danach noch Gegenstände aus dem Fahrzeug geholt und seien in südlicher Richtung davongelaufen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern führte nicht zu deren Feststellung. Sie werden als etwa 25-30 Jahre alt und schlank beschrieben, einer trug einen grau-schwarzen Kapuzenpullover. Am Unfallort selbst stellten die Beamten fest, dass der verunfallte blaue Polo sowie die daran angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Das Auto war am 12.03.2019 in Rheinbach, die Kennzeichen ebenfalls am 12.03.2019 an der Hardthöhe in Bonn entwendet worden. Der VW Polo wurde sichergestellt. Das zuständige Verkehrskommissariat 2 übernahm die weiteren Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht, bei der beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Wer Hinweise zu den flüchtigen Personen und dem blauen VW Polo geben kann oder wer das Unfallgeschehen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0228/15-0 bei den Ermittlern zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell