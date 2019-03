Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei fahndet nach mutmaßlichen Einbrechern - Wer kennt diese Männer?

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sind nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verdächtig, am 14.03.2019 zwischen 01:36 Uhr und 03:18 Uhr in eine Spielothek in der Beueler Hermannstraße eingebrochen zu sein. Am Vorabend waren sie in dem Lokal zu Gast und wurden beim Betreten von einer Kamera videografiert. Im Tatzeitraum wurden dann mehrere Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Personen geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Bild der Tatverdächtigen veröffentlicht. Beide werden darüber hinaus als italienischsprachig beschrieben.

Wer Angaben zur Identität der Personen oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung.

