POL-BN: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der L 158 - 30000 Euro Sachschaden

Bonn (ots) - Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden zwei Autofahrer am heutigen Montagmorgen (11.09.2018) bei einem Zusammenstoß auf der Landstraße 158 bei Villip: Gegen 06:45 Uhr befuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer die L 158 in Richtung Meckenheim. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein ihm entgegenkommender 38-Jähriger mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Dauer der medizinischen Versorgung der Verletzten vor Ort, den polizeilichen Ermittlungen an der Unfallstelle und dem Abtransport der Unfallfahrzeuge, an den Autos der beiden Autofahrer entstand Totalschaden, musste die L 158 komplett gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 30000 Euro.

