Bonn (ots) - Die Beamtinnen und Beamten der Bonner Polizei waren auch am vierten Tag der Großkirmes bis spät in die Nacht auf dem Jahrmarktgelände unterwegs. Sie sprachen gegen neun Personen Platzverweise aus. Gegen 00:55 Uhr kam es in einem Festzelt zu einer handfesten Schlägerei unter mehreren Männern. Zwei Tatverdächtige im Alter von 24 und 25 Jahren wurden in Gewahrsam genommen. Einer von ihnen soll bei dem Einsatz einen Polizeibeamten ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt haben. Insgesamt wurden fünf Körperverletzungen bei der Polizei angezeigt. Um 18:45 Uhr hatten Mitarbeiter des Ordnungsaußendienstes der Stadt Bonn und der Bonner Polizei einen 34-jährigen Mann bemerkt, der kostenfreie Broschüren zum Kauf anbot. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann ein Klappmesser mit sich führte, obwohl gegen ihn ein entsprechendes Waffentrageverbot besteht. Das Messer wurde sichergestellt, ein Platzverweis ausgesprochen und eine Anzeige erstattet. Trotz dieser Ereignisse spricht Einsatzleiter, Erster Polizeihauptkommissar Gerd Peter von einem weiterhin insgesamt überwiegend friedlichen und störungsfreien Verlauf der Großkirmes. "Unsere gemeinsamen Streifen mit dem Ordnungsaußendienst der Stadt Bonn und das frühzeitige Einschreiten gegen Krawallmacher haben sich bislang bewährt". Im Umfeld des Veranstaltungsgeländes führte die Polizei erneut Verkehrskontrollen durch. Bei 27 kontrollierten Fahrzeugführern wurden drei Verkehrsverstöße geahndet. Alle gezielten Alkoholkontrollen verliefen erfreulicherweise ergebnislos. Heute Abend endet die Kirmes mit dem traditionellen Feuerwerk.

