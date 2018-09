POL-BN: Bonn-Hardtberg: Einbruch in Schulgebäude - Unbekannte verwüsten Klassenraum

Bonn (ots) - Bislang Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende in ein Schulgebäude des Hartberger Schulzentrums in der Gaußstraße ein und verwüsteten einen Klassenraum: Im Zeitraum von Freitag (07.09.2018), 17:00 Uhr bis Montag (10.09.2018), 06:45 Uhr verschafften sie sich zunächst Zugang zu einem Flachdach des Gebäudes und hebelten dort ein Fenster auf. In dem Klassenraum angekommen, zerstörten die Täter sämtliches Mobiliar. Außerdem drehten sie den Wasserhahn eines Waschbeckens auf und ließen diesen laufen. Die Täter, die einen nicht unerheblichen Sachschaden anrichteten, konnten unerkannt fliehen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde aus dem Klassenraum nichts entwendet.

Nach einer Spurensicherung am Tatort hat das zuständige Kriminalkommissariat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 bei der Polizei zu melden.

