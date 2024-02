Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Brand in Müllwagen schnell unter Kontrolle

Ratingen (ots)

Ratingen-Eggerscheidt, Am Obersthof, 12:05 Uhr, 22.02.24

Gegen Mittag kam es in Ratingen-Eggerscheidt zu dem Brand von Müll in einem Entsorgungsfahrzeug. Der Fahrer bemerkte den Brand, öffnete den Zugang zum Müllraum und begann mit dem Ausräumen des Brandgutes. Die ersten Kräfte löschten den brennenden Unrat mit einem Löschrohr ab. Anschließend wurde die Müllkammer und der Müll mit einer Wärmebildkamera überprüft. Die Einsatzstelle wurde an das Entsorgungsunternehmen übergeben. Da Einheiten der Berufsfeuerwehr und des Standortes Mitte bereits bei einer Brandmeldeanlage im Einsatz, sodass weitere Kräfte aus Hösel, Eggerscheidt, Mitte und des Rettungsdienstes alarmiert wurden.

