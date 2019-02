Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Küchenbrand in Seniorenwohnanlage - Keine Verletzten

Ratingen (ots)

Ratingen-Hösel, Bahnhofsstraße, 10:32 Uhr, 14.02.19

Am Vormittag wurden Einheiten der Feuerwehr Ratingen zu einem Brand in einer Seniorenwohnanlage gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einheiten an der Einsatzstelle hatte sich der Brand in der Küche bereits ausgebreitet. Dicke Rauchwolken quollen aus der rückwärtigen Seite der Wohnanlage. Durch das umsichtige Verhalten der Pflegekräfte waren erste Bewohner bereits ins Freie gebracht worden. Die weiteren Bewohner wurden gebeten in ihrem, durch Rauchschutztüren geschützten, Wohnbereich zu bleiben.

Um eine komplette Verrauchung des Gebäudes und eine damit einhergehende Verschlechterung der Situation zu vermeiden, entschieden sich die Feuerwehrkräfte den Brand von außen anzugreifen. Ein Trupp unter Atemschutz stieg über ein Fenster in den brennenden Bereich ein und löschte den Brand. Weitere Einsatzkräfte führten zeitgleich einen Kontrolle des Gebäudes durch.

Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte die Einsatzstelle an das Pflegepersonal übergeben werden. Die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. An der Küche entstand Totalschaden. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Einheiten aus Ratingen-Hösel und Eggerscheidt, sowie aus Mitte.

