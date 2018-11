FW Ratingen: Unfall mit Straßenbahn und angebranntes Essen

3 weitere Medieninhalte

Nach dem Aufprall wurde der PKW in Fahrtrichtung der Bahn verschoben Bild-Infos Download

Ratingen (ots) - Nachdem die Ratinger Feuerwehr über den Tag verteilt schon zweimal zu fehlausgelösten Brandmeldeanlagen ausrücken musste, wurde sie in den Abendstunden dann doch real gefordert. Gegen 19:21Uhr war eine Straßenbahn an der Düsseldorfer Straße, in Höhe der Einmündung zur Gerhardstraße, auf einen PKW seitlich aufgefahren. Glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt, auch die Fahrgäste der U72 in Fahrtrichtung Düsseldorf und der Fahrer der Straßenbahn kamen mit einem Schrecken davon. An der Bahn und am PKW entstanden erhebliche Sachschäden. Keine Stunde später wurde die Feuerwehr nach Ratingen West alarmiert. Im 2OG. eines Mehrfamilienhauses hatten ausgelöste Rauchmelder die Nachbarn alarmiert und auch im Treppenraum war ein Brandgeruch schon deutlich wahrnehmbar. Nachdem die Feuerwehr sich einen Zugang zur Wohnung geschaffen hatte, wurde ein auf dem Herd vergessenes Essen schnell als Ursache ausgemacht. Der Mieter der Wohnung war nicht zuhause. Die Feuerwehr brachte einen Kanarienvogel bei einem Nachbarn in Sicherheit, schaltete den Herd aus und sorgte für die Belüftung der Wohnung. Dank der Alarmierung durch den Rauchmelder wurden die Nachbarn auf die drohende Gefahr aufmerksam und hatten rechtzeitig die Feuerwehr alarmiert.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ratingen

Erik Heumann

Telefon: 02102/550 37777

Fax: 02102/5509370

E-Mail: erik.heumann@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell