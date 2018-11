FW Ratingen: BAB 52 LKW in Leitplanke

2 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots) - Am Nachmittag wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 52 in Fahrtrichtung Essen alarmiert. Ein Pritschen- LKW ist in eine Beton Mittelleitplanke gefahren, der Fahrer sollte eingeklemmt sein. Glücklicher Weise waren weder der Fahrer noch der Beifahrer verletzt. Es gab lediglich Blechschaden und die verlorene Ladung des Pritschen LKW, die aus Erdaushub bestand. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Löschzug Tiefenbroich der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst mit Notarzt.

