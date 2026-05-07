Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Anreiseempfehlungen der Bundespolizei zum Fußballspiel Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden

Hannover (ots)

Am Samstag, den 9. Mai 2026, um 13 Uhr, findet in Braunschweig das Fußballspiel der 2. Bundesliga zwischen den Fußballmannschaften von Eintracht Braunschweig und dem Dynamo Dresden statt.

Zur dieser Spielbegegnung werden zahlreiche Fans erwartet, wovon viele die Bahn als Verkehrsmittel zur An- und Abreise nutzen werden. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen wird die Bundespolizeiinspektion Hannover verstärkt im Einsatz sein, um die An- und Abreise für die Benutzer der Bahn sicher zu gestalten.

Aus Richtung Magdeburg rechnet die Bundespolizei mit zahlreichen Gästefans, die mit der Bahn nach Braunschweig reisen. Dementsprechend wird es im Zeitraum von circa 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr auf der Hinreise und 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf der Rückreise zu einer erhöhten Frequentierung des Hauptbahnhofs Braunschweig sowie in den Nah- und Fernzügen auf der Bahnstrecke zwischen Magdeburg und Braunschweig kommen.

Um einen reibungslosen Ablauf nach Ankunft im Hauptbahnhof Braunschweig zu gewährleisten, gibt die Bundespolizei folgende Hinweise:

- Gästefans werden gebeten, die unmittelbar auf dem Bahnhofs-vorplatz in Braunschweig bereitgestellten Shuttlebusse zum Stadion zu nutzen. - Die Heimfans bitten wir, die Bahnhofshalle nach links zum Nahverkehrsterminal zu verlassen. - Bitte folgen Sie den Lenkungsmaßnahmen der Bundespolizei und den Hinweisen von Mitarbeitern der Verkehrsunternehmen.

Die Bundespolizei bittet schon jetzt alle Nutzer der Bahn um Berücksichtigung dieser Hinweise für die eigene Planung und um Verständnis für die ggf. entstehenden erforderlichen polizeilichen Maßnahmen.

Der Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover, Michael Schuol, richtet sich an alle bahnreisenden Fußballfans: "Wir wollen begeisterte, aber keine gewaltbereiten Fußballfans und orientieren unsere Maßnahmen an deren Verhalten. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit einem konsequenten Einschreiten der Beamtinnen und Beamten rechnen - die Bundespolizei wird keine Straftaten dulden. Ich hoffe auf eine störungsfreie An- und Abreise sowie ein friedliches und spannendes Fußballspiel."

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