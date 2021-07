Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mit geklautem Kühlschrank im Zug - jetzt im Knast

Hannover (ots)

Hamburg/Hannover. Ob es am Durst lag? Ein 45-jähriger Lette klaute heute Morgen im Hamburger Hauptbahnhof einen Getränkekühlschrank. Er betrat das Restaurant Burger King, nahm sich den Kühlschrank mit Getränkedosen und spazierte auf direktem Weg in einen Zug nach Hannover. Die Bundespolizei in Hannover wurde durch ihre Kollegen in Hamburg über den Diebstahl informiert. Als der wohnungslose Lette mit dem Kühlschrank den Zug in Hannover nichtsahnend verließ, wartete bereits eine Streife auf Ihn. Er war sich zunächst keiner Schuld bewusst und behauptete, dass ihm der Kühlschrank geschenkt wurde. Dumm nur, dass die Kameraaufzeichnungen etwas Anderes zeigten. Eine Kontrolle auf der Wache ergab, dass der Langfinger von der Justiz vor drei Tagen zu 40 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, wegen Diebstahls. Zusätzlich wird er seit einiger Zeit wegen diverser anderer Straftaten gesucht, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Gefährlicher Körperverletzung. Der Lette wurde verhaftet und sitzt nun im Gefängnis. Der geklaute Kühlschrank wurde sichergestellt und geht wieder zurück nach Hamburg.

