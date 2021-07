Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Verstärkte Corona-Kontrollen im Hauptbahnhof

Hannover (ots)

Auch an diesem Wochenende wird die Bundespolizei im Hauptbahnhof verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln überwachen. In den vergangenen Wochen ist es vermehrt zu Verstößen gegen die Mund-Nasenbedeckung gekommen. Ein deutlich negativer Trend ist hierbei erkennbar. Nachdem die Inzidenzzahlen in Hannover gestiegen sind und wieder verschärfte Regeln in Kraft traten, gelten diese natürlich auch für den Hauptbahnhof. Die Bundespolizei wird deshalb eine erhöhte Präsenz in den Abend- und Nachtstunden zeigen. Bei Verstößen gegen die Mund-Nasenbedeckung droht eine empfindliche Strafe von bis zu 150,- Euro.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell