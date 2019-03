Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Beschleunigtes Verfahren nach Taschendiebstahl - Bundespolizei nimmt 48-jährigen Täter fest Hannover Hauptbahnhof am 03.03.2019 gegen 05:00 Uhr

Hannover (ots)

Vidoeauswertung sei Dank! Nachdem ein bis dahin unbekannter Täter einem schlafenden Reisenden das Mobiltelefon aus der Jackentasche entwendet hatte, konnte die Bundespolizei nach etwa 2 Stunden den Täter identifizieren und festnehmen. Das Fahndungssystem wies den Wohnungslosen als "reisenden Täter" aus. Nach entsprechendem Sachvortrag entschied der Staatsanwalt, dass der rumänische Staatsangehörige in Gewahrsam zu belassen und dem so genannten "beschleunigten Verfahren" zuzuführen ist. Das bedeutet für den Täter, dass er bis zur Hauptverhandlung in Haft bleibt. Im Falle einer Verurteilung zu einer Haftstrafe, wird ihm die bereits abgesessene Zeit angerechnet. Das beschleunigte Verfahren kommt häufig dann zur Anwendung, wenn der oder die Täter einschlägig in einem betimmten Deliktfeld polizeilich bekannt sind, die Wiederholungsgefahr sehr wahrscheinlich ist und die Tatverdächtigen keinen festen Wohnsitz vorweisen können.

