Hannover (ots) - Nichts war in Ordnung! Die Bundespolizei in Hannover übernahm den 19-Jährigen Kenianer vom aufmerksamen Zugpersonal eines ICE von Hamburg nach Hannover. Er hatte dort versucht, mit einer Kreditkarte anderen Namens einen Fahrschein zu kaufen. In der Wache wurde der polizeibekannte junge Mann zu seinen Reisezielen und seinem mitgeführten Gepäck befragt. Ausweisen konnte er sich lediglich mit einem Entlassungsschein der Jugendstrafanstalt Berlin Tiergarten. Insbesondere das mitgeführte Laptop und die typischen Einbruchwerkzeuge waren für die Beamten von großem Interesse. Das Notebook sowie andere Gegenstände stammten nämlich aus einem angezeigten Einbruch in Berlin.

Der Afrikaner war jedoch nicht allein. Ein Shih Tzu begleitete ihn. Der kleine zutrauliche Vierbeiner war jedoch nicht rechtmäßig in Berlin erworben worden wie er behauptete, sondern ebenfalls gestohlen. Glücklicherweise gechipt, wurde er der Besitzerin bereits wieder zugeführt. Das Diebesgut konnte unterdessen auch zugeordnet werden. Der Kenianer sitzt nun in Hameln in U-Haft. Hakuna Matata - jetzt ist alles in Ordnung!

