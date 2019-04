Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Nach Flaschenwurf

Tatverdächtiger mit orangefarbenen Haaren gefasst

Erneuter Vorfall am Hbf.

Oldenburg (Oldb.) (ots)

Hauptbahnhof; Nach dem Vorfall in der Nacht zu Mittwoch (00:45 Uhr) am Oldenburger Hauptbahnhof (Gefährliche Körperverletzung nach Flaschenwurf zum Nachteil eines 29-Jährigen) konnte der 31-jährige Tatverdächtige u.a. auch dank zahlreicher Zeugenhinweise schnell ermittelt werden. Allerdings schien der Konflikt zwischen dem 29-jährigen Geschädigten und dem 31-jährigen Tatverdächtigen noch nicht beendet zu sein. Am späten Mittwochabend gegen 23:50 Uhr gerieten die beiden Kontrahenten erneut aneinander. Laut den bisherigen Ermittlungen spielte dort auch ein großes Küchenmesser eine Rolle. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Bundespolizisten leiteten abermals ein Strafverfahren wegen möglicher "Versuchter Gefährlicher Körperverletzung" gegen den 31-jährigen Wohnsitzlosen ein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab beim Tatverdächtigen einen Wert von 0,77 Promille.

Pressemitteilung vom 17.04.19:

Mann mit Glasflasche beworfen / Täter mit orangefarbenen Haaren flüchtet

Oldenburg Hauptbahnhof;

Ein bislang unbekannt gebliebener Täter hat in der Nacht zu Mittwoch im Bereich des Haupteingangs des Oldenburger Hauptbahnhofs einen 29-Jährigen mit einer Glasflasche attackiert. Laut den bisherigen Ermittlungen war der Geschädigte am heutigen Mittwoch gegen 00:45 Uhr durch den noch unbekannten Mann aus ca. 5 Meter Entfernung mit einer Glasfalsche beworfen worden. Der Geschädigte wurde dabei am Rücken getroffen und klagte über Schmerzen. Eine ärztliche Behandlung wurde jedoch nicht Anspruch genommen. Scheinbar kennen sich der Tatverdächtige und Opfer flüchtig. Ursächlich für den Konflikt war ein vor der Tat recht heftiger Streit um "Schlafplätze" im Bereich des Oldenburger Hauptbahnhofs. Der Tatverdächtige (TV) wird recht groß - ca. 1,90 cm - beschrieben. Auffällig seien zudem seine orangefarbenen kurzen Haare. Die Glasflasche hatte der TV aus einer mitgeführten roten Tasche gezogen. Da der Vorfall erst 35 Minuten später gemeldet wurde, verliefen sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Bundespolizei ohne Feststellungen. Sachdienliche Hinweise an die Bundespolizei in Oldenburg unter 0441 - 218 38 0.

