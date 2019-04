Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mann mit Glasflasche beworfen

Täter mit orangefarbenen Haaren flüchtet

Oldenburg (Oldb.) (ots)

Hauptbahnhof; Ein bislang unbekannt gebliebener Täter hat in der Nacht zu Mittwoch im Bereich des Haupteingangs des Oldenburger Hauptbahnhofs einen 29-Jährigen mit einer Glasflasche attackiert. Laut den bisherigen Ermittlungen war der Geschädigte am heutigen Mittwoch gegen 00:45 Uhr durch den noch unbekannten Mann aus ca. 5 Meter Entfernung mit einer Glasfalsche beworfen worden. Der Geschädigte wurde dabei am Rücken getroffen und klagte über Schmerzen. Eine ärztliche Behandlung wurde jedoch nicht Anspruch genommen. Scheinbar kennen sich der Tatverdächtige und Opfer flüchtig. Ursächlich für den Konflikt war ein vor der Tat recht heftiger Streit um "Schlafplätze" im Bereich des Oldenburger Hauptbahnhofs. Der Tatverdächtige (TV) wird recht groß - ca. 1,90 cm - beschrieben. Auffällig seien zudem seine orangefarbenen kurzen Haare. Die Glasflasche hatte der TV aus einer mitgeführten roten Tasche gezogen. Da der Vorfall erst 35 Minuten später gemeldet wurde, verliefen sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Bundespolizei ohne Feststellungen. Strafrechtliche Ermittlungen u.a. wegen einer möglichen "Gefährlichen Körperverletzung" wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise an die Bundespolizei in Oldenburg unter 0441 - 218 38 0.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

Daniel Hunfeld

Telefon: 05924 7892 111

E-Mail: Daniel.Hunfeld@Polizei.Bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell