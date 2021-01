Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Vier junge Männer beim Feuer machen erwischt!

LübeckLübeck (ots)

Am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr wurde die Bundespolizei in Lübeck zu einem Einsatz am Güterbahnhof in Lübeck gerufen.

Die Fahrdienstleiterin der DB AG meldete, dass in einem Schuppen am Güterbahnhof

vier junge Männer vermutlich ein Feuer legen würden.

Sofort fuhren zwei Streifen der Bundespolizei zum besagten Ort.

Am Schuppen angekommen, wurden vier junge Deutsche im Alter von 16 Jahren bis 20 Jahren festgestellt.

Diese hatten, um sich aufzuwärmen, ein Feuer auf dem Boden gemacht.

Die Feuerstelle war abgesichert, so dass keine Gefahr für einen Gebäudeschaden bestand.

Das Feuer im Schuppen wurde sofort gelöscht und die Streife schaute sich nach möglichen Brandgefahren um.

Die Absicht einen Brand zu verursachen konnte ausgeräumt werden.

Da der Schuppen offen war, lag hier auch kein Einbruch oder Sachbeschädigung vor.

Ungeachtet dessen werden sich die jungen Männer natürlich wegen Hausfriedensbruch verantworten müssen.

Nach Anzeigenaufnahme durften die drei Volljährigen die Wache der Bundespolizei verlassen.

Der 16-Jährige wurde zusätzlich noch durch die Bundespolizisten an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel

Pressestelle

Michael Hiebert

Telefon: 0431/ 980 71 - 118

Mobil: 0172/ 41 55 241

E-Mail: michael.hiebert@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell