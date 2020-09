Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizist fasst in seiner Freizeit Ladendiebin

Kiel (ots)

Eine 52-jährige Frau wurde nach einem Ladendiebstahl im Sophienhof von einem Sicherheitsmitarbeiter bis in den Kieler Bahnhof verfolgt. Ein Bundespolizist der sich gerade auf dem Weg zum Dienst befand (zivil), erkannte die Situation und schritt ein. Gemeinsam konnten sie die flüchtende Frau stellen. Der Beamte gab sich der Frau gegenüber als Polizist, durch vorzeigen seines Dienstausweises, zu erkennen. Nach Angaben des Sicherheitsmitarbeiters hat die Dame in einem Einkaufsmarkt Süßwaren entwendet, ohne diese zu bezahlen. Die Frau war sich keiner Schuld bewusst und wollte sich auch nicht ausweisen. Der Aufforderung dem Beamten zur Dienststelle zu folgen, kam sie nicht nach. Jetzt leistete sie auch noch Widerstand, indem sie nach dem Beamten schlug, diesen aber verfehlte. Gemeinsam verbrachten der Sicherheitsmitarbeiter des Sophienhof und der Bundespolizist die renitente Frau zur Wache der Bundespolizei. Die Frau erwarten jetzt Anzeigen wegen Diebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

