Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Verdacht der exhibitionistischen Handlung in fahrender S-Bahn - Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 15.02.2025 gegen 16:09 Uhr soll es nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg in einer fahrenden S-Bahn der Linie S1 auf der Strecke Blankenese - Iserbrook zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen sein.

Demnach soll ein 30-jähriger Mann in der fahrenden S-Bahn an seinem Geschlechtsteil manipuliert und eine Frau (Alter: 43 Jahre) dabei zielgerichtet angeschaut haben. Die Geschädigte informierte den Triebfahrzeugführer der S-Bahn. Dieser forderte umgehend die Bundespolizei zum nächsten Halt des Zuges in der S-Bahnhaltestelle Sülldorf an.

Die Geschädigte wurde nach ersten Befragungen durch die Bundespolizei vor Ort entlassen. Sie stellte Strafantrag gegen den Mann.

Streifen der Bundespolizei konnten den Tatverdächtigen noch in der S-Bahn mit offener Hose sitzend antreffen. Er war zur Tatzeit nicht alkoholisiert. Nach Feststellung der Personalien musste der Mann mit einem Platzverweis entlassen werden.

Gegen den polizeibekannten Mann wurde ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht der exhibitionistischen Handlung) eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

WL

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell