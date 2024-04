Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hauptbahnhof: Mann bei zweiter Diebstahlstat auf frischer Tat durch Bundespolizei festgenommen - Haftzuführung

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand erschien am 06.04.2024 gegen 20:20 Uhr eine Geschädigte (Alter: 63 Jahre) in der Sicherheitswache am Hamburger Hauptbahnhof bei der Bundespolizei und gab an, dass sie soeben in einer noch im Hauptbahnhof auf Gleis 7 stehenden Regionalbahn, die in Richtung Kiel abgefahren ist, bestohlen worden sei. Ihr roter Koffer sei aus dem Zug gestohlen worden. Ein Zeuge (Alter: 59 Jahre) habe den Tatverdächtigen gegen 20:10 Uhr mit dem Koffer noch aus dem Zug laufen gesehen.

Im Koffer befanden sich persönliche Gegenstände der Geschädigten im Wert von ca. 300 EUR.

Durch eine durch die Bundespolizei sofort durchgeführte Videosichtung konnten Fahndungsbilder zum Täter erstellt werden.

Während der Fahndung wurde der Beschuldigte bei einem weiteren Taschendiebstahlsversuch gegen 20:52 Uhr festgestellt. So soll er bei Gleis 12 auf einer Rolltreppe mit seinem Arm hinter dem Rücken der unbekannt gebliebenen Geschädigten in Richtung Handtasche gegriffen haben. Umgehend wurde er durch Bundespolizisten festgenommen und dem Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof zugeführt.

In der Wache konnten einzelne aus dem Diebstahl erlangte Gegenstände bei dem Mann aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei der Durchsuchung wurde zudem eine kleine Menge eines Betäubungsmittels bei dem 20-Jährigen fest- und sichergestellt. Ein angeforderter Amtsarzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit fest.

Auf Grund bestehender Haftgründe wurde der algerische Staatsangehörige nach Durchführung bundespolizeilicher Maßnahmen (Erkennungsdienstliche Behandlung, DNA-Probenentnahme) der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Gegen den Mann wurden u.a. zwei Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. In diesen Verfahren werden die weiteren Ermittlungen durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

WL

