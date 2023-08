Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hbf: Mann manipuliert an Geschlechtsteil und wird per Haftbefehl gesucht - Festnahme durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Am 21.08.2023 gegen 01:30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (Alter: 61 Jahre) im Hamburger Hbf. fest.

Zuvor wurde die Person in der Wandelhalle des Hamburger Hbf. liegend durch eine Präsenzstreife der Bundespolizei angetroffen. Der Mann manipulierte an seinem Geschlechtsteil und stöhnte dabei lautstark. In seiner unmittelbaren Nähe befanden sich keine weiteren Bahnreisenden.

"Die Präsenzstreife sprach den Mann auf sein Fehlverhalten an und forderte ihn auf seine Hose wieder anzuziehen."

"Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der wegen der Straftat Diebstahl mit Waffen Gesuchte hatte eine geforderte Geldstrafe von 366 EUR nicht gezahlt und muss jetzt noch eine Ersatzfreiheitstrafe von 122 Tagen verbüßen."

Bei einer freiwilligen Atemalkoholkontrolle wurde bei dem polnischen Staatsangehörigen ein Promillewert von 3.87 festgestellt. Ein Amtsarzt bestätigte die Gewahrsamsfähigkeit.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann einer Haftanstalt zugeführt, da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

