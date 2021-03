Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Personenunfall im Hamburger Hauptbahnhof-

Hamburg (ots)

Nach jetzigem Sachstand der Bundespolizei stürzte ein Mann (m.65) am 18.03.2021 gegen 14.30 Uhr im Hamburger Hauptbahnhof rücklings mit seinem Rollstuhl einen Treppenabgang zum S-Bahnsteig hinunter. Dort entdeckte eine Streife der Bundespolizei den Mann mit einer stark blutenden Kopfverletzung am Boden liegend. Umgehend leisteten die Polizeibeamten Erste-Hilfe; DB-Mitarbeiter forderten einen Rettungswagen an. Eine unter den Reisenden befindliche Ärztin übernahm zunächst bis zum Eintreffen der RTW-Besatzung die weitere Versorgung des Verunfallten vor Ort.

Im weiteren Verlauf wurde der gebürtige Hamburger mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Weitere Auskünfte können nicht erteilt werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell