BPOL-HH: Hunde laufen unkontrolliert durch Bahnhof, "Herrchen" per Haftbefehl gesucht

Hamburg (ots)

Bundespolizisten überprüften im Bahnhof Hamburg-Altona einen Mann, dessen zwei Hunde unangeleint durch den Bahnhof liefen und sich auch nicht von deren Halter abrufen ließen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde.

Am 09.03.2020 gegen 14:00 Uhr bestreiften Beamte der Bundespolizeiinspektion Hamburg routinemäßig den Bahnhof Altona. Als sie die Treppe zu Bahnsteig 2 hinabstiegen, kamen ihnen auf der sich daneben befindlichen Rolltreppe zwei unangeleinte Hunde entgegen, ein Schäferhund sowie ein Mischling. Die Bundespolizisten nahmen sich der Sache an und konnten einen Mann auf der Rolltreppe als den Hundebesitzer ausmachen. Er wurde durch die Streife aufgefordert, die Hunde anzuleinen, was jedoch ignoriert wurde. Daraufhin wurde der Hundehalter einer Kontrolle unterzogen. Währenddessen liefen die Hunde unkontrolliert hin und her, sie ließen sich trotz mehrmaliger Aufforderung seitens der Bundespolizisten durch deren "Herrchen" nicht abrufen.

Da der Mann sich weigerte, sich gegenüber den Polizeibeamten auszuweisen, wurde er dem Bundespolizeirevier Hamburg-Altona zugeführt. Auch die Hunde konnten nach gutem Zureden seitens der Beamten dazu "überredet werden", auf das Revier zu folgen.

Nachdem die Identität des Mannes ermittelt worden war, stellte sich bei der Überprüfung der Personalien heraus, dass der 32-jährige israelische Staatsangehörige mittels Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg nach Fahren ohne Fahrerlaubnis eines unversicherten Kraftfahrzeugs gesucht wurde.

Da er den haftbefreienden Betrag von 1000 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er einer Hamburger Haftanstalt zugeführt. Hier erwartet ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen.

Zuvor hatten die Bundespolizisten versucht, die zwei Vierbeiner Familienangehörigen vorübergehend in deren Obhut zu übergeben, leider erfolglos. Daher mussten die Hunde ins Tierheims verbracht werden.

