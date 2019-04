Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: S-Bahnhof Reeperbahn: Mann attackiert Bundespolizisten-

Hamburg (ots)

Am 28.04.2019 gegen 00.30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen Mann (m.29) unter erheblichen Widerstandshandlungen im S-Bahnhaltepunkt Reeperbahn vorläufig fest. Zuvor rempelte der Beschuldigte offensichtlich gezielt einen Bundespolizisten am Bahnsteig an. Bei der anschließenden Überprüfung der Personalien beleidigte der Mann das eingesetzte Streifenteam mehrfach auf übelste Weise. Nach einem Angriff auf die Polizeibeamten wurde der Beschuldigte zunächst an einer Wand fixiert. Dabei wirkte der Beschuldigte durch Ellenbogenstöße auf die Polizeibeamten ein. Daraufhin wurde der äußerst aggressive Mann kontrolliert zu Boden gebracht. Im Anschluss trat der Beschuldigte einer Bundespolizistin gegen den Kopf und spuckte einem Polizeibeamten in das Gesicht.

Der Beschuldigte wurde gefesselt und musste aufgrund der erheblichen Widerstandshandlungen zum Funkstreifenwagen getragen werden.

Der deutsche Staatsangehörige wurde zum Bundespolizeirevier im Bahnhof Altona verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Hamburger wieder entlassen werden.

Entsprechende Strafverfahren wurden gegen den Beschuldigten eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

