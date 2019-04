Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mutmaßlicher Gepäckdieb wurde bereits per Haftbefehl gesucht- Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 10.04.2019 gegen 13.00 Uhr nahmen Zivilfahnder der Bundespolizei im Rahmen einer Fahndung einen mutmaßlichen Gepäckdieb (m.24) im Hamburger Hauptbahnhof fest. Die Fahnder erkannten den Beschuldigten aufgrund von Videoaufnahmen aus Überwachungskameras wieder. Der libysche Staatsangehörige ist aufgrund der Videoaufnahmen dringend verdächtig einem schlafenden Fahrgast (m.26) in einer fahrenden S-Bahn der Linie S 1 am 20.03.2019 auf der Fahrt von der Station Ohlsdorf Richtung Hauptbahnhof die mitgeführte Tasche (Inhalt: hochwertige Sportschuhe, Reisepass, Bekleidung) entwendet zu haben.

Nach Zuführung zum Bundespolizeirevier entdeckten Bundespolizisten in der Bekleidung des Beschuldigten ein gestohlenes Smartphone und stellten das Handy sicher. Die Überprüfung er Personalien ergab, dass der Asylbewerber zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann wurde seit Juli 2018 mit einem U-Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung mittels Messer gesucht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann der U-Haftanstalt zugeführt.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Diebstahlsdelikte werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Pressesprecher

Rüdiger Carstens

Mobil 0172/4052 741

E-Mail: ruediger.carstens@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell