Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: Bundespolizei: Flexible Einsatzeinheit - Die Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ)

Hannover / Hamburg / Bremen (ots)

Um die Einsatzdichte im Aufgabenbereich der Bundespolizeidirektion Hannover erfolgreich und flexibel bewerkstelligen zu können, greift die Behörde immer wieder auf die Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ) zurück, die mit ihren Beamten und Beamtinnen in Hannover, Hamburg und Bremen stationiert sind. Die MKÜ kann innerhalb kürzester Zeit in allen drei Bundesländern Einsatzlagen auf Bahnhöfen, in Zügen, auf Flughäfen oder auch entlang der deutsch-niederländischen Grenze bewältigen. Sie ist ein wichtiger Baustein im Rahmen der vielfältigen Einsatzbewältigung.

Während der Fußball-Bundesligasaison sind Einheiten der MKÜ fast wöchentlich im Fanreiseverkehr in Niedersachsen, Hamburg und Bremen eingesetzt. Ihr Ziel ist es dabei, präventive Maßnahmen zu treffen und mögliche Konflikte zwischen Fußballfans zu verhindern. Dadurch sollen störungsfreie Spiele und eine sichere An- und Abreise gewährleistet werden.

Immer wieder führen die uniformierten Beamtinnen und Beamten Kontrollmaßnahmen im Rahmen von erlassenen Allgemeinverfügungen bezüglich des Mitführens von Waffen in den norddeutschen Hauptbahnhöfen durch. Präventiv werden diese ebenfalls in Schwerpunktbahnhöfen zur Gewaltprävention eingesetzt. In der Kriminalitätsbekämpfung, u.a. bei größeren Strafverfahren, leistet die Einheit immer wieder kurzfristige Unterstützungsleistungen.

Darüber bringt die MKÜ ihre Expertise im Grenzschutz ein. Sie kann zeitlich flexibel Kontrollstellen im 30km-Bereich betreiben, um Migration zu bekämpfen und Straftaten aufzudecken, um so die Sicherheit an den Grenzen zu stärken.

Auch die Landespolizeien greifen bei kurzfristig entstehenden größeren polizeilichen Lagen gern auf die gut ausgebildeten Polizeibeamten der MKÜ zurück, da diese eine wertvolle Unterstützung leisten können.

Michael Schuol, Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover, ist glücklich, diese flexibel einsetzbare Komponente in seinen Reihen zu haben.​ "Die Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit besteht aus einer hochspezialisierten und gut ausgebildeten Gruppe von Polizistinnen und Polizisten, auf die wir in vielen Einsatzlagen zurückgreifen können und die für eine effektive und koordinierte Einsatzbewältigung sorgt".

