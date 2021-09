Bundespolizeidirektion Hannover

BPOLD-H: "Twittern was das Zeug hält" - Twitter-Marathon am 1. Oktober 2021

2 Dokumente

Niedersachsen / Bremen / Hamburg (ots)

Am 1. Oktober 2021 findet der bundesweite Twitter-Marathon der Polizeien der Länder und des Bundes statt. Auch wir, die Bundespolizeidirektion Hannover, "zwitschern" mit.

Der 1. Oktober steht symbolisch für den Tag des Polizei-Notrufs - 110. An diesem Tag wollen wir das Aufgabenspektrum der Bundespolizeidirektion Hannover in Niedersachsen, Hamburg und Bremen im Zeitraum 14:00 - 24:00 Uhr darstellen und Einblicke gewähren. Unter dem Motto "Was passiert im Einsatzraum?" twittern wir interessante Einsätze aus unserem Zuständigkeitsbereich auf unserem Twitterkanal: @bpol_nord

Hierfür nutzen wir auch Hashtags: #polizei110 und #bpolnow

Im Zuständigkeitsbereich mit den Hauptbahnhöfen Hamburg, Hannover und Bremen, der niedersächsischen Landgrenze zu den Niederlanden und den Flughäfen Hamburg, Hannover und Bremen, rechnen wir mit einer Vielzahl an Einsatzanlässen für unsere Kolleginnen und Kollegen auf den verschiedenen Dienststellen.

Bei dingenden Medienrückfragen zu bestimmten Einsätzen, die wir auf Twitter veröffentlichen, ist eine Kontaktaufnahme unter der bekannten Rufnummer 0160-96964896 möglich. Gern stehen wir auch am Folgetag für Medienrückfragen zur Verfügung.

Fakten und Eckdaten zur Bundespolizeidirektion Hannover sind unter https://www.bundespolizei.de/Web/DE/05Die-Bundespolizei/03Organisation/02Direktionen/Hannover/hannover_node.html einsehbar und ergänzend als Anlagen beigefügt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell