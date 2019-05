Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reisender beobachtet Schmierfinken

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen informierte ein Fahrgast zwei Bahnmitarbeiter am Bahnhof Südkreuz über eine Schmiererei in einer S-Bahn. Die Sicherheitsmitarbeiter hielten den Tatverdächtigen daraufhin bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Gegen 1:45 Uhr beobachtete der Zeuge den 34-jährigen Deutschen dabei, wie dieser in einem Zug der Linie S41 mehrere Scheiben und eine Tür auf einer Gesamtfläche von zwei Quadratmetern beschmierte. Nachdem der unbekannt gebliebene Zeuge Mitarbeiter der Deutschen Bahn beim Ausstieg am Bahnhof Südkreuz über den Vorfall informiert hatte, hielten die Sicherheitsmitarbeiter den 34-Jährigen nach kurzer Flucht fest und übergaben ihn an alarmierte Bundespolizisten.

Die Beamten stellten einen im Gleisbett liegenden Farbstift sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den 34-Jährigen ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Berliner seinen Weg wieder fortsetzen.

