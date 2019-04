Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei stellt gestohlene Motorräder sicher

Schmölln (Uckermark) (ots)

Angermünder Bundespolizisten stellten am Montag auf der Bundesautobahn 11 zwei gestohlene Motorräder und vier Alufelgen sicher. Den mutmaßlichen Dieb nahmen sie vorläufig fest.

Gegen 4:20 Uhr leiteten die Beamten einen Mercedes Benz Vito mit Berliner Kennzeichen an der Anschlussstelle Schmölln von der Autobahn ab. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges bemerkten die Einsatzkräfte, dass die an den Kennzeichen angebrachten Plaketten gefälscht waren und der Transporter im Mai 2018 außer Betrieb gesetzt worden ist. Fahrzeugpapiere und einen Führerschein konnte der Fahrer den Beamten nicht vorlegen. Im Fahrzeug fanden die Einsatzkräfte zudem zwei Motoräder der Marken Suzuki und Yamaha sowie vier Alufelgen, welche in der vergangenen Nacht im Landkreis Teltow-Fläming gestohlen wurden.

Die Bundespolizisten stellten das Diebesgut sicher und nahmen den wegen entsprechender Delikte polizeibekannten Fahrer vorläufig fest. Gegen den 27-Jährigen leiteten sie Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Die Polizei Brandenburg übernahm zuständigkeitshalber die weiteren Ermittlungen.

