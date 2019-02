Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: DB-Sicherheitsmitarbeiter angegriffen

Berlin-Mitte (ots)

Bundespolizisten nahmen Freitagmorgen am Bahnhof Friedrichstraße einen Mann vorläufig fest, der zuvor zwei Sicherheitsmitarbeiter angegriffen hatte.

Gegen fünf Uhr sprachen Mitarbeiter der DB-Sicherheit einen Mann auf dem Bahnsteig an, der dort in störender Weise lautstark Musik hörte. Der 21-Jährige zeigte sich uneinsichtig woraufhin ihn die Sicherheitsmitarbeiter des Bahnhofs verwiesen. Der Syrer schlug unvermittelt in Richtung der Sicherheitskräfte. Als diese ihn zu Boden brachten, trat der Angreifer einem der Männer, einem 25-jährigen Deutschen, mit dem Fuß gegen den Oberkörper und stach im weiteren Verlauf dessen 23-jährigen deutschen Kollegen mit einem Kugelschreiber in den Oberschenkel. Die Sicherheitsmitarbeiter erlitten leichte Verletzungen, verzichteten jedoch auf eine sofortige medizinische Versorgung.

Alarmierte Bundespolizisten leiteten gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Beamten setzten den 21-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

