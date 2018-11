BPOLD-B: Schleusung aufgedeckt

Frankfurt (Oder) (ots) - Am Dienstagabend deckten Zollbeamte die Einschleusung von zwei vietnamesischen Staatsangehörigen auf. Bundespolizisten nahmen zwei mutmaßliche Schleuser fest und die Geschleusten in Gewahrsam.

Gegen 19:50 Uhr stoppte eine Streife der Bundeszollverwaltung einen in Polen zugelassenen Pkw auf der Bundesautobahn 12 am Rastplatz Frankfurter Tor. In dem in Richtung Berlin fahrenden Fahrzeug befanden sich neben dem 66-jährigen polnischen Fahrer und seinem 42-jährigen Landsmann noch zwei vietnamesische Staatsangehörige. Der 17-Jährige konnte sich mit einem vietnamesischen Reisepass ausweisen. Der 22-Jährige hatte keinerlei Dokumente dabei.

Die Bundespolizisten nahmen die zwei Geschleusten wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts in Gewahrsam. In Absprache mit der zuständigen Ausländerbehörde werden aufenthaltsbeendende Maßnahmen geprüft.

Gegen die mutmaßlichen Schleuser leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Einschleusens von Ausländern ein. Eine Entscheidung zur Dauer der Freiheitsentziehung steht noch aus.

